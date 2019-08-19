Миллиардерам Магомедовым предъявили новые обвинения

По данным источника агентства, Магомедовым предъявили обвинение в окончательной редакции, в котором сумма ущерба составляет 11 миллиардов рублей вместо прежних 2,5. Кроме того, в нем говорится о девяти эпизодах мошенничества вместо семи.

Следствие ужесточило обвинение совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, добавив еще два эпизода мошенничества, сообщает ТАСС.

Другой источник отметил, что Магомеду Магомедову, помимо прочего, добавили статью 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

В ближайшее время фигурантам сообщат о завершении следственных действий, после чего они начнут ознакомление с материалами дела, в котором более тысячи томов.

Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, которых арестовали 30 марта 2018 года, в настоящее время находятся в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве.