Миллиардерам Магомедовым предъявили новые обвинения
Следствие ужесточило обвинение совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, добавив еще два эпизода мошенничества, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, Магомедовым предъявили обвинение в окончательной редакции, в котором сумма ущерба составляет 11 миллиардов рублей вместо прежних 2,5. Кроме того, в нем говорится о девяти эпизодах мошенничества вместо семи.
Другой источник отметил, что Магомеду Магомедову, помимо прочего, добавили статью 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
В ближайшее время фигурантам сообщат о завершении следственных действий, после чего они начнут ознакомление с материалами дела, в котором более тысячи томов.
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, которых арестовали 30 марта 2018 года, в настоящее время находятся в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве.