МИД Ирана спрогнозировал победу Трампа на выборах

Вероятность того, что Дональд Трамп сохранит за собой кресло президента США еще на четыре года, достаточно высокая, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с соотечественниками, проживающими в Швеции.

"Вероятность новой победы Трампа высокая, - цитирует Зарифа агентство Tabnak. - Судя по всему, его экономическая политика не принесет пользу США в долгосрочной перспективе. Тем не менее шансы того, что Трамп еще четыре года будет надоедать миру, достаточно велики".