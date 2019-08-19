Лукашенко назвал главное достижение Беларуси
Отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главным достижением страны. С таким заявлением белорусский лидер выступил на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов, пишет БЕЛТА.
«Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях», — заявил глава белорусского государства.
По словам Лукашенко, этого удалось достичь благодаря политике, которую ведет власть, и работе правоохранительных органов.
В феврале Лукашенко заявлял, что главным достижением Беларуси является суверенитет и независимость страны. Президент подчеркивал, что если обстановка в государстве будет дестабилизирована, то республика вновь «уйдет под плетку».