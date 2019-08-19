Самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF1145 Москва - Париж, совершил экстренную посадку в аэропорту Люксембурга, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе аэропорта.

"Мы можем подтвердить, что рейс AF1145 совершил посадку в связи с экстренной ситуацией на борту, детали уточняются. Пострадавших нет", - сообщили в воздушной гавани. По информации источника ТАСС в Люксембурге, речь идет о выявлении в ходе полета "небольшой технической неисправности самолета".