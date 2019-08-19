ЧП на борту самолета Москва — Париж обновлено
Самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF1145 Москва - Париж, совершил экстренную посадку в аэропорту Люксембурга, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе аэропорта.
"Мы можем подтвердить, что рейс AF1145 совершил посадку в связи с экстренной ситуацией на борту, детали уточняются. Пострадавших нет", - сообщили в воздушной гавани. По информации источника ТАСС в Люксембурге, речь идет о выявлении в ходе полета "небольшой технической неисправности самолета".
* * * 14:59
Экипаж самолета авиакомпании Air France подал сигнал о ЧП на борту. об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что самолет следует из Москвы в Париж и готовится к экстренной посадке в Люксембурге.
Самолет сделал вираж и приступил к снижению.