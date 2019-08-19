Пожар в Гирканском национальном парке

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на высокогорной территории Гирканского национального парка, граничащей с селом Юхары Тенгиван Лерикского района. Об этом сообщает сайт министерства.

По предварительным данным, в гористой местности со сложным рельефом на 1,5 гектара горят сухая трава, кустарники и мелколесье.

На место происшествия выехали подразделения Государственной службы пожарной охраны, личный состав войск гражданской обороны и Региональной государственной службы пожарной охраны МЧС, сотрудники национального парка, Минэкологии и природных ресурсов, других местных структур.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.