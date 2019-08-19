Экс-начальник разведки Армении: «Азербайджанские диверсанты захватили наш стратегический пост…»

В своих показаниях советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна генерал-майор А.Карапетян, который после поражения Армении в апрельской войне 2016 года был уволен с должности президентом Сержем Саргсяном, рассказал о том, что во время мартовских событий 2008 года армянские подразделения были сняты с фронта и направлены в Ереван.

«Командование Вооруженных сил Армении недоумевало, а для некоторой его части было неприемлемым то, что в течение февраля-марта 2008 года, когда на различных участках границы, особенно в оборонительных районах Нагорного Карабаха, наблюдалось скопление вооруженных сил Азербайджана, игнорируя этот факт, в Ереван перебрасывали соединения пограничных корпусов, включая находящиеся в составе Армии обороны Карабаха», - говорится в статье.

«В те дни, как я отметил, на различных участках границы, особенно в оборонительных районах Арцаха, наблюдалось скопление вооруженных сил Азербайджана, следствием чего стало то, что некоторое время спустя диверсионная группа противника захватила один оборонительный опорный пункт», - заявил в показаниях генерал-майор А.Карапетян.

Затем он сказал, что вскоре армянские войска отбили этот пост, и якобы азербайджанская сторона понесла потери.

«Для меня и для многих из командного состава было удивительно, что, игнорируя царящую в регионе опасную ситуацию, в Ереван перебрасывали также соединения пограничных корпусов. Речь не идет о пограничных позициях или опорных пунктах. Это для меня было неприемлемо, поскольку на границе ситуация была довольно напряженной, и в любой момент могла произойти провокация, и, как следствие, могла возникнуть необходимость в дополнительных силах. Какая была нужда снимать войска из пограничного корпуса и перебрасывать их в Ереван, когда происходящие в столице события можно было контролировать другими войсками, а в случае крайней необходимости силами воинских частей, дислоцированных в Ереванском гарнизоне? Было непонятно, почему из 3-го армейского корпуса была переброшена техника – бронетехника типа БМП. Что должны были делать эти бронемашины? Я думаю, что в них не было необходимости», — также сказал генерал-майор.