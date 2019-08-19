Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Бразилии
В бразильском городе Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, сообщает телеканал Globo.
Согласно предварительной информации, нападавший - офицер военной полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает "залить автобус бензином".
Телеканал не уточняет, какие требования выдвигает преступник и сколько человек находятся в автобусе. По данным полиции, у злоумышленника есть револьвер 38-го калибра, нож, электрошокер и бензин.