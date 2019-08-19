В центре Еревана вторые сутки не могут потушить пожар

В Армении более суток не могут потушить пожар на холодильном комбинате в центре Еревана, сообщает пресс-служба МЧС страны.

Как пишет Sputnik Армения, работы проходят под личным контролем главы МЧС Феликса Цолакяна. На месте работают 11 боевых расчетов, доставлены три пожарные автолестницы. Огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи комбината, площадь каждого из которых составляет 740 квадратных метров.