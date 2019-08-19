В центре Еревана вторые сутки не могут потушить пожар
В Армении более суток не могут потушить пожар на холодильном комбинате в центре Еревана, сообщает пресс-служба МЧС страны.
Как пишет Sputnik Армения, работы проходят под личным контролем главы МЧС Феликса Цолакяна. На месте работают 11 боевых расчетов, доставлены три пожарные автолестницы. Огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи комбината, площадь каждого из которых составляет 740 квадратных метров.
"Спасатели со вчерашнего дня провели титаническую работу. Проблема в том, что здание практически без окон, а стены толстые и собраны из легких материалов, сверху покрытых цементом. Поэтому огонь охватил сами стены", — сказал Цолакян, подчеркнув, что пожар уже потушен полностью на третьем этаже, на четвертом есть отдельные очаги. Проблема с пятым этажом, где температура доходит до 1000 градусов тепла.
По мнению Цолакяна, причиной пожара стал человеческий фактор, при этом армянский министр призывает не спешить с преждевременными выводами, а дождаться результатов экспертизы.