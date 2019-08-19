Цифровой мир Azercell в Джоджуг Марджанлы

Лидер телекоммуникационного рынка страны - компания Azercell Telekom 15 августа посетила село Джоджуг Марджанлы. Компания Azercell, которая является сторонником и инициатором социальных проектов, встретилась с учениками и учителями полной средней школы имени Новруза Асланова, вручила им школьные принадлежности и другие подарки.

«Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» Azercell также присоединились к этой поездке. Клиники обследовали более 60 жителей села Джоджуг Марджанлы. На протяжении своей деятельности клиники оказали медицинскую помощь десяткам тысяч детей, лишенных родительской опеки, семьям с низким доходом, пожилым людям и вынужденным переселенцам.

Стоит подчеркнуть, что Azercell является первым оператором, установившим станцию в этом селе после освобождения от вражеской оккупации. В январе текущего года Azercell, посетивший село, предоставил сельским жителям телефонные номера и другие ценные подарки.

Azercell усилил и расширил свою сеть 4G по всей стране в 2018-2019 годах, чтобы удовлетворить растущий спрос пользователей в новую эру связи. В течение этого периода LTE в порядка 60 регионах и городах страны, в общей сложности, было установлено 1007 новых станций, а суммарное количество станций превысило 7000. За последние полгода Azercell инвестировал более 63 млн манатов в развитие телекоммуникационной отрасли страны. В результате этого, компания достигла 86,2 % роста в охвате населения и 61,4 % роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE -до 16%.

Компания продолжит аналогичные поездки в августе.