«Генерала Манвела» снова оставили за решеткой
В Ереване суд общей юрисдикции оставил под арестом экс-заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, обвиняемого в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов.
"Суд принял решение отклонить ходатайство адвоката об изменении меры пресечения в отношении подсудимого Григоряна и оставить его под арестом", - заявил судья Мнацакан Мартиросян, передает ТАСС.
Манвел Григорян обвиняется в присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения чужого имущества на 2,591 млрд драмов (примерно $5,4 млн). Григорян был задержан в июне прошлого года в городе Эчмиадзин. Служба нацбезопасности Армении сообщала, что он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.