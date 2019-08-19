Эльмир Алиев, отдел спорта 16:30

1 августа. Азербайджанские футбольные болельщики и специалисты восхищаются игрой бакинского «Нефтчи», который во второй раз обыграл тульский «Арсенал», причем на этот раз сделал это с разгромным счетом 3:0.

Все восхваляют команду и ее главного тренера Роберто Бордина за то, что дважды мастерски переиграл своего оппонента Игоря Черевченко и выбил далеко не слабый российский клуб из Лиги Европы. Болельщики «Нефтчи» в восторге. Они чуть ли не боготворят футболистов, как тех, кто уже почти вернул былую славу некогда сильнейшему клубу страны. В их головах все более осязаемыми становятся мысли о попадании в групповой турнир Лиги Европы и долгожданном триумфе над «Карабахом» в чемпионате страны… 19 августа. Прошло чуть больше двух недель. «Нефтчи» в 1-м туре Премьер-лиги принимает «Сабах». Матч завершился со счетом 1:1. Но болельщики еще в первом тайме стали призывать в отставку руководство «Нефтчи» и оскорблять Бордина… Что такого произошло за эти дни, чтобы на 180 градусов изменить отношение фанатов к клубу и к тренеру? Да, «Нефтчи» не оправдал ожиданий и не смог пройти израильскую «Бней Йегуду». Да, на этот раз уже Бордин не смог ничего противопоставить своему израильскому коллеге, проиграв раунд. Но как бы ни было обидно вылетать из Лиги Европы, это всего лишь один проигранный матч. К тому же победа над «Бней Йегудой» не выводила «Нефтчи» в групповой этап – впереди команду ждал сильный шведский «Мальме»…

Так почему же после всего лишь двух неудачных матчей, пусть и очень важных, болельщики стали кричать об отставке? Неужели Бордин и команда не заслужили хоть какого-то кредита доверия после знаковых побед над «Арсеналом»? Доходит до абсурда. Получается, что «Нефтчи» не стоило проходить «Арсенал», чтобы не напороться на гнев фанатов из-за неудачной игры с израильтянами? Если бы «Нефтчи» уступил российской команде, никто бы не бросил в него камень. Помимо этого, бакинский клуб спокойно мог бы готовиться к старту чемпионата страны и, наверняка, сыграл бы вчера против «Сабаха» лучше, чем после выезда в Израиль. Но игра национального чемпионата забудется, а победы над «Арсеналом» останутся в истории азербайджанского клубного футбола, даже несмотря на последовавшую неудачу в играх с «Бней Йегудой». Разве болельщики не понимают этого? Зачем призывать в отставку в первом тайме 1-го тура?!