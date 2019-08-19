Скандал вокруг «Нефтчи» Из героев – в изгои
1 августа. Азербайджанские футбольные болельщики и специалисты восхищаются игрой бакинского «Нефтчи», который во второй раз обыграл тульский «Арсенал», причем на этот раз сделал это с разгромным счетом 3:0.
Все восхваляют команду и ее главного тренера Роберто Бордина за то, что дважды мастерски переиграл своего оппонента Игоря Черевченко и выбил далеко не слабый российский клуб из Лиги Европы.
Болельщики «Нефтчи» в восторге. Они чуть ли не боготворят футболистов, как тех, кто уже почти вернул былую славу некогда сильнейшему клубу страны. В их головах все более осязаемыми становятся мысли о попадании в групповой турнир Лиги Европы и долгожданном триумфе над «Карабахом» в чемпионате страны…
19 августа. Прошло чуть больше двух недель. «Нефтчи» в 1-м туре Премьер-лиги принимает «Сабах». Матч завершился со счетом 1:1. Но болельщики еще в первом тайме стали призывать в отставку руководство «Нефтчи» и оскорблять Бордина…
Что такого произошло за эти дни, чтобы на 180 градусов изменить отношение фанатов к клубу и к тренеру? Да, «Нефтчи» не оправдал ожиданий и не смог пройти израильскую «Бней Йегуду». Да, на этот раз уже Бордин не смог ничего противопоставить своему израильскому коллеге, проиграв раунд. Но как бы ни было обидно вылетать из Лиги Европы, это всего лишь один проигранный матч. К тому же победа над «Бней Йегудой» не выводила «Нефтчи» в групповой этап – впереди команду ждал сильный шведский «Мальме»…
Так почему же после всего лишь двух неудачных матчей, пусть и очень важных, болельщики стали кричать об отставке? Неужели Бордин и команда не заслужили хоть какого-то кредита доверия после знаковых побед над «Арсеналом»?
Доходит до абсурда. Получается, что «Нефтчи» не стоило проходить «Арсенал», чтобы не напороться на гнев фанатов из-за неудачной игры с израильтянами?
Если бы «Нефтчи» уступил российской команде, никто бы не бросил в него камень. Помимо этого, бакинский клуб спокойно мог бы готовиться к старту чемпионата страны и, наверняка, сыграл бы вчера против «Сабаха» лучше, чем после выезда в Израиль. Но игра национального чемпионата забудется, а победы над «Арсеналом» останутся в истории азербайджанского клубного футбола, даже несмотря на последовавшую неудачу в играх с «Бней Йегудой».
Разве болельщики не понимают этого? Зачем призывать в отставку в первом тайме 1-го тура?!
Скандал разразился из-за того, что после оскорблений в адрес Бордина полиция во время вчерашней игры с «Сабахом» попросила болельщиков из фан-движения Neftçimania покинуть арену. В «Нефтчи» уверяют, что клуб не давал подобных указаний стражам правопорядка. Это полицейские, услышав оскорбления с трибун, сами потребовали фанатов освободить места.
Но заявление клуба ситуацию не успокоило. Вдобавок ко всему самая крупная фан-группа бакинского клуба ForzaNeftçi объявила о том, что временно перестает посещать матчи «Нефтчи», посетовав не только на вчерашнюю историю с изгнанием болельщиков, но и на не справляющееся, по их мнению, со своими обязанностями руководство клуба. Возникает вопрос: руководство «Нефтчи» перестало устраивать вас именно сейчас? А в дни побед над «Арсеналом» оно все делало правильно?
Неужели сложно понять, что игры с российским клубом были пиком для «Нефтчи», верхней точкой, выше которой команда сегодня прыгнуть не в состоянии. C 19 июня, когда состоялась жеребьевка Лиги Европы, Бордин планомерно готовил команду к играм с молдавской «Сперанцей» и тульским «Арсеналом». Могу ошибаться, но, судя по всему, итальянец задумал так, чтобы именно к играм с тульским клубом его команда была на пике формы – иначе «Арсенал» было не пройти. А после пика, в том числе и эмоционального, случилось неминуемое падение, которое усугубил такой неприятный противник как «Бней Йегуда».
И тем не менее, подводя итоги, еще раз стоит напомнить, что «Нефтчи» впервые за 5 лет прошел два раунда в еврокубках. «Нефтчи» стал первым азербайджанским клубом, сумевшим одержать разгромную победу над командой из Топ-6 европейского футбола. «Нефтчи» впервые в истории азербайджанского футбола выбил из еврокубков российскую команду. В конце концов, «Нефтчи» подарил болельщикам самые приятные футбольные эмоции этого лета…
Согласитесь, что на фоне всего этого призывы об отставке, звучащие уже сейчас, выглядят, мягко говоря, странно.