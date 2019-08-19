В Баку заработали школьные ярмарки

В канун нового учебного года в Баку организованы ярмарки по продаже школьных и офисных принадлежностей по оптовым и розничным ценам, сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Согласно информации, ярмарки организованы департаментом торговли и услуг Баку в 19 местах столицы, в том числе около станций метро "Нариман Нариманов", "Гянджлик", "Кёроглу", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Халглар Достлугу", "Ахмедлы", "Азадлыг проспекти", "Мемар Аджеми", "Иншаатчылар", "Элмляр Академиясы" и "Низами".

"Цель организации ярмарок - дать возможность родителям приобрести качественные учебные пособия и школьные принадлежности по льготным ценам. Ярмарки продлятся до конца сентября", - сказали в исполнительной власти.