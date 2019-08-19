Турция советует Асаду не играть с огнем

Турция не будет менять местоположение своих наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сальвадора Александрой Хилл, комментируя ситуацию на северо-западе Сирии, где идут ожесточенные бои в районе города Хан-Шейхун, сообщает Anadolu.

По словам министра, позиции турецких военных наблюдателей укреплены, для чего в зону деэскалации переброшены дополнительные силы: «Очень надеюсь, что сложившаяся ситуация не будет угрожать безопасности военных наблюдателей».

Комментируя обстрел турецкого военного конвоя в Сирии, Чавушоглу порекомендовал армии Асада не играть с огнем: «Турция примет все необходимые меры по обеспечению безопасности своих военных».

По его словам, после обстрела конвоя Турция вышла на контакты с российской стороной на всех уровнях по вопросу безопасности наблюдательных пунктов.