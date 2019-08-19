Новый глава «Рустави 2» уволил скандального журналиста
Новое руководство телекомпании «Рустави 2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил гендиректор «Рустави 2» Паата Салия, передает «Первый канал грузинского телевидения».
По его словам, уволен начальник информационной службы Нодар Меладзе, а также Георгий Лаперашвили. Причиной увольнения стал конфликт интересов, отметил гендиректор телеканала, добавив, что произойдет еще несколько увольнений после возвращения сотрудников из отпуска.