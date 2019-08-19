ФСБ задержала гражданку Азербайджана с миллионами

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Дагестану вместе с УФСБ и Дагестанской таможней задержали гражданку Азербайджана на автомобильном пункте пропуска Тагиркент - Казмаляр, сообщает haqqin.az со ссылкой на дагестанские СМИ.

Согласно информации, женщина пыталась ввезти на территорию РФ свыше трех миллионов рублей. В пресс-службе регионального Погрануправления заявили, что деньги не были задекларированы.

Материалы доследственной проверки переданы в Дагестанскую таможню. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.