Разведка США: «Исламское государство» возрождается

Как сообщает New York Times, пополнение идет в ИГ из лагерей беженцев. Утверждается, что мобилизовано около 18 тысяч боевиков. Они предпринимают снайперские атаки, нападают на силовиков и общественных деятелей, похищают людей, передает ТАСС.

Террористическая организация «Исламское государство» восстанавливает силы в Сирии и Ираке, заявили военные и разведывательные источники в США и Ираке.

Газета предполагает, что у ИГ может быть около 400 млн долларов резервных средств. Кроме того, руководство боевиков получает прибыль от вложений в рыбный промысел, автомобильный бизнес и от контрабанды наркотиков.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео признал, что «Исламское государство» набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона. Вместе с тем в интервью телеканалу CBS глава американской дипломатии подчеркнул, что способность ИГ проводить наступательные операции и совершать террористические нападения в значительной степени подорвана.

«Безусловно, есть места, где ИГ сегодня более мощное, чем три или четыре года назад», — сказал Помпео, добавив, что наступательный потенциал террористической группировки существенно уменьшился.