Минобороны поблагодарило участников поиска военного пилота

Руководство Министерства обороны поблагодарило всех, кто после крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана принимал активное участие в поисках обломков самолета и останков летчика. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Отметим, что к поисковым операциям были привлечены силы ВВС, ВМС Азербайджана и спасательные группы ВМС Турции, водолазы и катера службы спасения на водах МЧС, экипажи плавучего крана «Вагиф Джафаров», буксировочного судна «Нефтегаз-58», научно-исследовательского судна «Мамед Сулейманов» Азербайджанского Каспийского морского пароходства и водолазы Госнефтекомпании Азербайджана.

Напомним, 24 июля потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась. Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.