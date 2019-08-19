Путин и Макрон обсудили Карабах
Переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном продолжались до полуночи. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Беседа действительно получилась и в формате «с глазу на глаз», и с участием двух делегаций. Также у двух министров иностранных дел по линии помощников по международным делам отдельные контакты осуществлялись, пока президенты общались друг с другом», - добавил официальный представитель российского президента.
По его словам, переговоры по содержанию оказались весьма насыщенными, а диалог двух лидеров был конструктивным и доверительным.
Также лидеры двух стран обменялись мнениями по сирийской ситуации, обсудили ряд других региональных конфликтов – в Карабахе, на Балканах.
«Переговоры были позитивные — это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты, по которым у них есть совпадение мнений и по которым нет совпадения», - заключил Песков.