Путин и Макрон обсудили Карабах

Переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном продолжались до полуночи. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Беседа действительно получилась и в формате «с глазу на глаз», и с участием двух делегаций. Также у двух министров иностранных дел по линии помощников по международным делам отдельные контакты осуществлялись, пока президенты общались друг с другом», - добавил официальный представитель российского президента.