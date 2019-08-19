Сельский бизнесмен стал советником Пашиняна

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна новый советник. Об этом глава армянского правительства сообщил на своей странице в Facebook.

Ответственный пост занял житель села Калаван Гегаркуникской области Роберт Гукасян. Решение о его назначении Пашинян принял еще 31 июля, узнав, что сельский предприниматель открыл в общине десять гостевых домов, и все места в них забронированы до сентября.

"Как мы и договаривались, Роберт Гукасян из Калавана назначается советником премьер-министра Армении. Желаем ему эффективной работы", - цитирует премьера Sputnik Армения.