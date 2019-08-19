Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку. Об этом он сказал в эфире Corriere TV.
По словам Конте, в ближайшее время он подаст прошение об увольнении с должности.
Джузеппе Конте занимал должность председателя Совета министров Италии с 1 июня 2018 года.
Правительственный кризис в Италии разразился после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий - "Лига" Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует, и призвал к проведению новых выборов. Однако в разгар летних отпусков обсуждение ситуации и выступление премьера было отложено.