Экстренная посадка «Боинг» в Казахстане

В казахстанской столице Нур-Султане приземлился самолет из Китая с поврежденными шасси, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По данным комитета гражданской авиации, «Боинг-757» авиакомпании Scat следовал в Нур-Султан из китайской Сании рейсом VSV464. Экстренная посадка прошла успешно, никто из 234 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

Отмечается, что самолет повредил верхний слой задних колес левой основной стойки шасси в результате наезда на неизвестный предмет. Позже на ВПП обнаружили фрагменты резины.