В Китае нашли способ противостоять США в торговой войне

Народный банк Китая опустил новую базовую кредитную ставку с 4,31 процента до 4,25 процента. Это случилось впервые после запуска реформы процентных ставок, сообщает агентство «Синьхуа».

Реформа направлена на снижение стоимости кредитов для китайских компаний и на поддержку предприятий, пострадавших от низкого спроса на внутреннем рынке и продолжительной торговой войны с США.

Представитель Центробанка Китая отметил, что регулятор будет наблюдать, какое влияние оказывает на экономику пересмотр денежно-кредитной политики, подчеркнув при этом, что у Народного банка есть возможность и дальше снижать ставку, пишет CNN.

По мнению аналитиков, нынешнее снижение ставки было скорее условным сигналом того, что Китай готов к более масштабным шагам. В действительности же уменьшение ставки всего на несколько базисных пунктов может подтолкнуть банки только к незначительному снижению ставок кредитования. Таким образом, влияние нынешнего снижения на экономическую активность в Китае будет незначительным, пояснил старший экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.