Азербайджан упрощает нахчыванскую границу с Ираном

Повторный таможенный досмотр ручной клади и багажа пассажиров, следующих из Баку в Нахчыванскую Автономную Республику и обратно через территорию Ирана, на пограничных пропускных пунктах не будет проводиться. Согласно распоряжению председателя Государственного таможенного комитета, с целью обеспечения удобств пассажиров и ускорения пересечения границы, с 19 августа таможенный контроль будет осуществляться в зоне таможенного контроля в Бакинском международном автовокзальном комплексе, говорится в сообщении госкомитета.

Ранее при пересечении границы автобусы проверялись в пунктах обеих стран, в целом четыре раза, что доставляло неудобство пассажирам. Однако за последний год председатель госкомитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев в ходе встреч в Баку и Нахчыване с председателем таможенной службы Ирана неоднократно обсуждал эту тему. В то же время Госслужба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий неоднократно поднимала этот вопрос, взаимодействуя с соответствующими структурами Ирана.

В результате, 13 августа 2019 года на очередном заседании азербайджано-иранской совместной комиссии по сотрудничеству в сфере международного автомобильного сообщения, было достигнуто соглашение об изменении процедуры проверки багажа в автобусах, следующих по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. По новым правилам, ручная кладь и багаж будут снабжаться специальными номерами и пломбами азербайджанской стороной, под ее гарантии, что в багажных отсеках автобусов нет ничего запрещенного для ввоза на территорию Ирана. Благодаря этому новшеству автобусы не будут повторно проверяться на иранской таможне.

В Нахчыванском автовокзале также организована аналогичная процедура таможенного контроля для пассажиров, следующих из Нахчывана в Баку.