В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху

Протокол визита в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи. В связи с этим ее не проинструктировали, что делать с приветственным караваем, сообщил израильский министр Зеев Элькин, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Элькина, те, кто был на месте, не почувствовали, что был какой-то инцидент, и ситуацию раздули СМИ. Министр отметил, что Сара Нетаньяху не должна была участвовать в церемонии. Она держала несколько крошек каравая в руках, и они у нее упали, сказал Элькин.

Ранее сам Нетаньяху также прокомментировал поступок своей жены. По его словам, в ее действиях не было желания оскорбить или показать неуважение к Украине. «Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — подчеркнул глава правительства.

В офисе Зеленского заявили, что Сара Нетаньяху совершила свой поступок неумышленно, и он не является проявлением неуважения к Украине. Кроме того, в пресс-службе отметили, что этот инцидент не может затмить значимости визита израильского лидера в Украину.

19 августа во время первого за 20 лет визита премьер-министра Израиля на Украину Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать ее муж Биньямин Нетаньяху.

В тот же день супруга Нетаньяху успела оказаться в центре еще одного скандала: она устроила дебош на борту самолета во время поездки в Украину. Ей не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом. Жители Украины потребовали от властей отреагировать на этот инцидент и даже внести ее данные на сайте «Миротворец», где размещается информация о «врагах Украины».