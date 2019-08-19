Предсказана массовая гибель людей от климатической катастрофы

Повышение глобальных средних температур лишь на два градуса Цельсия выше доиндустриальных значений приведет к более опасным и продолжительным волнам жары, засухам и проливным дождям. Продолжительные экстремальные погодные условия могут вызвать массовую гибель людей. К такому выводу пришли ученые Берлинского университета имени Гумбольдта, сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет «Лента.ру».

По словам исследователей, глобальное потепление приведет к сдвигу в летних температурах, при этом экстремальные погодные условия станут более устойчивыми. Даже небольшое увеличение в их силе и продолжительности обернется разрушительными последствиями для здоровья людей, производства продуктов питания, биоразнообразия и экономического роста.

Климатические модели предсказывают постоянное ослабление летней атмосферной циркуляции с ростом температуры. Это приведет к тому, что над определенными районами будут дольше сохраняться влажные или жаркие условия. Вероятность возникновения экстремальных условий возрастет в среднем на четыре процента. Самым уязвимыми регионами окажутся Северная Америка, Центральная Европа и Северная Азия. В центральной части Северной Америки засухи продолжительностью более 14 дней станут более вероятными на 10 процентов.

Известно, что сильная жара в Европе в 2018 году, например, привела к снижению урожая пшеницы на 15 процентов в Германии. В то же время в США последние 12 месяцев являются самыми влажными за всю историю наблюдения.

В настоящее время реализуется сценарий повышения температуры на три градуса выше доиндустриальных значений. Если в ближайшие годы выбросы углекислого газа не сократятся до минимума, то этот сценарий окажется неизбежным. Парижское соглашение 2015 года обязывает страны ограничить повышение температуры до 2 или 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений. Однако ряд климатологов пришел к выводу, что самый желательный из этих двух сценариев уже недостижим.