Госкомтаможни опровергает очередную клевету

Эти лица заявили о том, что якобы при пересечении ими таможенного поста «Самур» Северного регионального управления Государственного таможенного комитета их подвергли необоснованной проверке, они столкнулись с искусственными препятствиями при пересечении контрольного таможенного поста, а их обращения в таможенные органы в связи с этими проблемами были проигнорированы.

Накануне в социальных сетях был распространен видеорепортаж, в котором водители, занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов в автобусах из Азербайджана в Россию, выдвинули необоснованные претензии в адрес Государственного таможенного комитета.

Государственный таможенный комитет (ГТК) заявляет, что все эти утверждения безосновательны и заявления о том, что водителям создаются искусственные препятствия при пересечении контрольного таможенного пункта не соответствуют действительности.

Так, эти лица, которые говорят о том, что работают в сфере пассажирских перевозок, на самом деле в большинстве случаев занимаются незаконной торговлей и нарушают требования таможенного законодательства. Соответствующие структуры ГТК во время осуществления мероприятий по таможенному контролю неоднократно находили в этих автобусах коммерческие товары. В соответствии с законодательством у водителей требовали предъявить документы на данные товары, они же утверждали, что эти товары якобы принадлежат пассажирам и уклонялись от соблюдения требований законодательства. Более того, в этих автобусах были обнаружены товары, которые пытались ввезти в страну контрабандным путем. В апреле этого года в одном из этих автобусов были обнаружены 660 килограммов продуктов животного происхождения, в мае – 1 килограмм серебряных ювелирных изделий, в другом автобусе в июне были найдены и изъяты 10 тысяч сигарет.

Согласно законодательству, экспортируемые коммерческие товары вместе с соответствующими документами должны быть задекларированы официально в таможенных органах, и с учетом исключений, экспортируемые товары не облагаются никакими пошлинами.

По поводу того, что обращения водителей были проигнорированы, ГТК заявляет, что накануне, 19 августа, то есть всего день назад, в 12:50 группа людей, состоящая из 10-15 человек, обратилась в приемное отделение ГТК. На их обращение незамедлительно был дан ответ, и в 13:00 должностные лица Госкомитета, выслушав 4 человек, объяснили им причины проблем, возникающих у них при пересечении госграницы.

В целях предотвращения повторения аналогичных случаев в будущем, до сведения этих лиц была доведена информация о требованиях законодательства, до их внимания было доведена важность обеспечения документами перевозимых ими товаров и им ответили на их вопросы.

Однако, не дождавшись своих представителей, некоторые водители перед административным зданием Госкомитета дали несоответствующие действительности комментарии о деятельности таможенных органов представителям "желтой" прессы.

Государственный таможенный комитет напоминает, что распространение клеветнической, не опирающейся на факты информации о деятельности таможенных органов, не уточнив при этом позицию официальных органов, недопустимо и занимающиеся этим несут ответственность перед законом.