20 августа министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членами спасательной группы Военно-морских сил (ВМС) Турции, которые вместе с соответствующими органами нашей страны активно участвовали в поисках потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны, выразив глубокие соболезнования семье, родственникам и близким погибшего пилота полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, особо подчеркнул, что с момента аварии меры, предпринимаемые в этом направлении, всегда находились под контролем главы государства.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил благодарность руководству Министерства обороны Турции, которое с первого дня аварии оказывало поддержку Азербайджанской Армии и, немедленно откликнувшись на наше обращение, направило группу специалистов в Азербайджан для участия в спасательных операциях.

По завершении встречи министр обороны, высоко оценив решительность и профессионализм турецких специалистов, вручил им почетные грамоты и ценные подарки.