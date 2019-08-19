На севере Синайского полуострова уничтожили террористов

Египетские силовики ликвидировали 11 террористов на севере Синайского полуострова, об этом во вторник сообщило МВД страны.

По данным ведомства, радикалы укрывались в одной из оливковых рощ поблизости от города Эль-Ариш в провинции Северный Синай. Рощу они обустроили под свою тайную базу, в которой планировали осуществление террористических акций.

При приближении к базе египетского спецназа, боевики открыли по ним огонь из автоматического оружия, после чего были уничтожены ответным огнем.

Синайский полуостров остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Орудующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.