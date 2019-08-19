Вице-премьер Али Ахмедов об угрожающей Азербайджану опасности

Али Ахмедов отметил, что в настоящее время в США, Европе, России звучат серьезные предостережения по поводу вмешательства извне в избирательные процессы, как говорится, бьют тревогу.

«Тактика вторжения во внутренние дела государств путем вмешательства в избирательный процесс стала широко применяться в последнее время. Громкие расследования в связи с этим, наверное, говорят о том, что использование современных политических технологий достигло опасного предела для суверенитета национальных государств», - такими мыслями поделился на своей странице в Facebook вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Заместитель председателя ЙАП заявил, что случаи «жесткого вмешательства» в избирательный процесс, поддержка и обучение оппозиции, и иные форматы, имеют давнюю историю. И неоднократно случалось и в Азербайджане.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что за митингами оппозиции внимательно следят иностранные посольства, что они заранее получают подробную информацию об этих акциях, и даже то, что на этих митингах присутствуют лица, прибывшие со специальными миссиями из-за рубежа. Мало того, ряд европейских стран по представлению оппозиционных партий предоставляют десяткам людей вид на жительство с тем, чтобы потом использовать их в проведении пропаганды против страны, чьими гражданами они являются. Дело дошло до того, что хватает членского билета некоторых оппозиционных партий, чтобы получить статус «политического беженца», - написал А.Ахмедов.

По его словам, частым предметом расследования в СМИ стали факты того, что люди, не имеющие отношения к политике, эмигрировали за границу с поддельными членскими билетами оппозиционных партий.

«Я говорю это не для того, чтобы разоблачить фальсификационную деятельность некоторых лидеров оппозиционных партий в этом вопросе, я просто хочу привлечь внимание к тому, насколько масштабные и отвратительные формы принял этот процесс», - заявил А.Ахмедов.

Али Ахмедов заявил, что в настоящее время апробируется новая форма вмешательства во внутренние дела стран, ведения пропаганды против этих стран и вмешательства в избирательный процесс. Одной из таких форм является интернет-телевидение.

«Самое печальное заключается в том, во имя чуждых и опасных интересов грязная кампания лжи и клеветы против Азербайджана ведется получившими статус политического беженца, и, естественно, продавшимися представителями азербайджанской оппозиции. Только наивные люди могут думать, что телевизионные интернет-каналы созданы и работают с ограниченными финансовыми ресурсами. Нет. Ресурсов человека ничем не занимающегося в стране, в которой он получил убежище, не хватит на деятельность интернет-ТВ, требующего немалых затрат. Я уверяю вас, что этим людям оказывается необходимая финансовая поддержка. Один из владельцев упомянутых мною интернет-ТВ только на рекламу тратит 10 тысяч долларов ежемесячно», - заявило Али Ахмедов.

По его мнению, речь идет о создании широкой сети пропаганды против Азербайджана и эту работу ведут некоторые представители азербайджанской оппозиции.

«Поэтому я призываю все здоровые силы Азербайджана, стоящих на позиции национальных интересов, объединиться в единый фронт против иностранной пропаганды, прежде всего против вмешательства в политические процессы и выборы. Я верю, что партии, которые ставят национальные интересы превыше всего, вне зависимости от политических взглядов, дадут решительный и достойный ответ тем, кто, продавшись заинтересованным иностранным силам, путем подозрительного финансирования выступают против Азербайджанского государства», - заявил Али Ахмедов.