Медведь гризли загрыз известного французского композитора

Отмечается, что 44-летний Готье путешествовал по канадской Аляске со своей подругой Камиль Тоскани – биологом и фотографом, в рамках культурного проекта Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos... et violoncelle! ("Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!"). Пара планировала отправиться на 1,5 тысячи километров вниз по реке Маккензи.

Тоскани рассказала канадским правоохранителям, что трагедия произошла в ночь на 15 августа. По ее словам, медведь схватил Готье за шею, когда она мирно спала в палатке, и утащил его в лес. Тело композитора было обнаружено в дикой местности на следующий день.

Готье окончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Начиная с 2017 года он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии.