Турция жестко предупредила Россию наш комментарий
Министерство обороны Турции решительно осудило нанесенный в понедельник, 19 августа, воздушный удар по военному конвою, направляющемуся в сирийскую провинцию Идлиб. Анкара расценивает произошедшее как явное нарушение договоренностей, которые были достигнуты с Россией.
Туркам нет необходимости изображать на публику успехи в восстановлении суверенитета Сирии, а потому через голову Дамаска они напрямую обращаются к тому, кто является главной организующей и направляющей силой в наступлении войск Асада на Идлиб - к Москве.
«Несмотря на неоднократные предупреждения, которые мы делали властям Российской Федерации, военные действия сил режима в регионе Идлиб продолжаются, что является нарушением существующих меморандумов и соглашений Турецкой Республики с Российской Федерацией», - говорится в заявлении министерства. То есть - ответственность за удар по турецкому военному конвою, а также за трех убитых местных жителей и дюжину раненых при налете - Анкара прямо и недвусмысленно возлагает именно на Россию.
Понятно, что без серьезных последствий не обойдется, во всяком случае, Турция прямо об этом говорит. Особо подчеркивая то обстоятельство, что российские военные были оповещены и о времени прохождения конвоя, и о его маршруте. Поэтому если конвой атаковали не сами, то уж точно участвовали в наведении на него самолетов сирийских ВВС.
Но сначала подробнее о случившемся в понедельник. Конечной целью конвоя был наблюдательный пост турецкой армии №9 в Мореке, что в провинции Идлиб. Необходимо напомнить, что и этот пост, и еще одиннадцать аналогичных постов турецкой армии, находятся на территории этой «зоны деэскалации» в полном соответствии с Сочинскими соглашениями 2018 года.
Дорога к посту проходит через Хан-Шейхун, за который сейчас идут ожесточенные бои, и правительственные войска уже вступили на его окраины - впервые с 2014 года. Сам город имеет стратегическое значение, поскольку является той точкой, из которой легко контролировать шоссе, соединяющее Дамаск и Алеппо.
Вот примерно в этих местах конвой с воздуха и атаковали. Сирийцы утверждают, что колонна доставляла боеприпасы и оружие для повстанцев, турки заявляют о том, что все куда скромнее и конвой шел именно к 9-му посту, пополнить запасы размещенного там подразделения турецкой армии и произвести частичную ротацию личного состава.
При всем прочем обе стороны ведут информационную войну, и крупицы истины в их сообщениях приходится буквально выцарапывать - турецкая версия выглядит несколько убедительнее. Хотя бы потому, что если конвой был с боеприпасами и вооружением - то чего ж сирийские асы не разнесли его в пыль? Да и заявленные потери совершенно не соответствуют тому, что бывает, когда с воздуха множат на ноль транспортную колонну.
Скорее всего российское командование и его подсоветные сирийцы ставили перед собой задачу не уничтожить конвой, а остановить, очертив красную линию - туда, к Мореку нельзя. Но вот проблема-то как раз и заключается в том, что турки были «в своем праве» и действовали в рамках Сочинских соглашений. А противодействие им - как раз и является нарушением российско-турецких договоренностей.
Нынешний этап наступления на Идлиб российско-иранско-сирийской группировки изначально проходил на грани фола, с явным стремлением резко сократить турецкое присутствие в этом районе, а еще лучше - вообще выбросить отсюда и Анкару, и лояльных ей оппозиционеров.
Причем, момент для таких действий был выбран крайне удачно - турки готовят операцию на севере Сирии, стягивают туда не только армейские части, но и лояльные Анкаре отряды местной оппозиции, ослабляя тем самым оборону Идлиба. Так называемая «сирийская армия» топталась здесь на месте с апреля, безвозвратно потеряв в бесплодных атаках чуть не четверть личного состава. И теперь, отведенная во второй эшелон - в первом, под зонтиком плотного прикрытия с воздуха идут иранские прокси и российский спецназ - рассчитывает на реванш.
При этом российское и иранское командование решило на время «прикрыть глаза» на Сочинские договоренности - наше дело стрелять, а с остальным пусть дипломаты разбираются. Ведь формально Идлиб - это зона ответственности России и турецкое присутствие там временное. Вот в Дамаске и решили, что это время у Анкары истекло.
В итоге всех этих крайне запутанных интриг и «многоходовочек» имеем все предпосылки для серьезного конфликта между Анкарой и Москвой. Российская сторона считает, что Эрдогану сейчас этот конфликт не выгоден. Но турецкий президент уже неоднократно доказывал, что вызовы в свой адрес не намерен спускать никому.
Поэтому у него сейчас два варианта - либо ответить максимально громко и жестко, избрав контрмеры военного характера. Либо - не поднимая большого скандала, потребовать пересмотра ряда пунктов Сочинских соглашений на более выгодных для Анкары условиях.
Так что остается немного подождать, чтобы узнать к каким последствиям приведет инцидент с турецким конвоем. А пока военно-политическое руководство Турции готовит свой ответ, самолеты турецких ВВС начали барражировать в контролируемом Россией воздушном пространстве Сирии. Для демонстрации того, что игнорирование интересов Анкары безнаказанным ни для кого не останется.