Туркам нет необходимости изображать на публику успехи в восстановлении суверенитета Сирии, а потому через голову Дамаска они напрямую обращаются к тому, кто является главной организующей и направляющей силой в наступлении войск Асада на Идлиб - к Москве.

Министерство обороны Турции решительно осудило нанесенный в понедельник, 19 августа, воздушный удар по военному конвою, направляющемуся в сирийскую провинцию Идлиб. Анкара расценивает произошедшее как явное нарушение договоренностей, которые были достигнуты с Россией.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, которые мы делали властям Российской Федерации, военные действия сил режима в регионе Идлиб продолжаются, что является нарушением существующих меморандумов и соглашений Турецкой Республики с Российской Федерацией», - говорится в заявлении министерства. То есть - ответственность за удар по турецкому военному конвою, а также за трех убитых местных жителей и дюжину раненых при налете - Анкара прямо и недвусмысленно возлагает именно на Россию.

Понятно, что без серьезных последствий не обойдется, во всяком случае, Турция прямо об этом говорит. Особо подчеркивая то обстоятельство, что российские военные были оповещены и о времени прохождения конвоя, и о его маршруте. Поэтому если конвой атаковали не сами, то уж точно участвовали в наведении на него самолетов сирийских ВВС.

Но сначала подробнее о случившемся в понедельник. Конечной целью конвоя был наблюдательный пост турецкой армии №9 в Мореке, что в провинции Идлиб. Необходимо напомнить, что и этот пост, и еще одиннадцать аналогичных постов турецкой армии, находятся на территории этой «зоны деэскалации» в полном соответствии с Сочинскими соглашениями 2018 года.

Дорога к посту проходит через Хан-Шейхун, за который сейчас идут ожесточенные бои, и правительственные войска уже вступили на его окраины - впервые с 2014 года. Сам город имеет стратегическое значение, поскольку является той точкой, из которой легко контролировать шоссе, соединяющее Дамаск и Алеппо.

Вот примерно в этих местах конвой с воздуха и атаковали. Сирийцы утверждают, что колонна доставляла боеприпасы и оружие для повстанцев, турки заявляют о том, что все куда скромнее и конвой шел именно к 9-му посту, пополнить запасы размещенного там подразделения турецкой армии и произвести частичную ротацию личного состава.

При всем прочем обе стороны ведут информационную войну, и крупицы истины в их сообщениях приходится буквально выцарапывать - турецкая версия выглядит несколько убедительнее. Хотя бы потому, что если конвой был с боеприпасами и вооружением - то чего ж сирийские асы не разнесли его в пыль? Да и заявленные потери совершенно не соответствуют тому, что бывает, когда с воздуха множат на ноль транспортную колонну.

Скорее всего российское командование и его подсоветные сирийцы ставили перед собой задачу не уничтожить конвой, а остановить, очертив красную линию - туда, к Мореку нельзя. Но вот проблема-то как раз и заключается в том, что турки были «в своем праве» и действовали в рамках Сочинских соглашений. А противодействие им - как раз и является нарушением российско-турецких договоренностей.

Нынешний этап наступления на Идлиб российско-иранско-сирийской группировки изначально проходил на грани фола, с явным стремлением резко сократить турецкое присутствие в этом районе, а еще лучше - вообще выбросить отсюда и Анкару, и лояльных ей оппозиционеров.