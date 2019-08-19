Судя по аудиозаписи, в течение десяти минут глава города использовал более ста матерных слов в адрес Муминова.

Как сообщает haqqin.az , в распоряжении узбекской редакции «Радио Свобода» оказалась аудиозапись совещания в здании администрации города Фергана. На аудиозаписи слышен голос мужчины, употребляющего матерную брань в отношении участников совещания и даже угрожающего сексуальным насилием. Авторы аудиозаписи утверждают, на ней записан голос главы города Ферганы Хамида Хабибиддинова. А объект его нападок и угроз - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Алишер Муминов.

В Узбекистане, несмотря на многочисленные указания и выговоры президента страны Шавката Мирзиеева, не прекращаются случаи унижения и оскорбления чиновниками своих подчиненных.

«Эй п...з, га....н, б...дь. Эй х...й, чем ты занимаешься со своими 8 сотрудниками? Со...и мой х...й, на х..й, Где учет, б...дь, эй задница? Я спрашиваю тебя, где учет, б...дь? Какое предприятие прикреплено к какому дому, сколько они получили по заявке, сколько из них вышло на просрочку, жа...б», – говорит хоким города, обращаясь к Муминову.

На аудиозаписи слышно, как голос, похожий на голос хокима Хабибиддинова, угрожает сексуальным насилием 35-летнему Алишеру Муминову и его подчиненным, якобы не выполнившим его поручения по ремонту многоэтажных домов.

«Если вы знаете мой характер – если узнаю, что вы используете хоть малейшую ложь, то я вые...у вас. Вырву ваш чл..н и обматаю им вашу шею. Вам понятно?!», – угрожает глава города участникам совещания.

Когда Алишер Муминов пытается объяснить хокиму, какую работу проделали его сотрудники, Хабибиддинов говорит, что «порвет ему рожу». Глава города десятки раз использует такие матерные слова, как «с..и х...й, на х..й, пи...з, га...н, су...а, б....ь... и т.д.» и в отношении восьмерых сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Самое интересное, что заместитель хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Шерип Ниязметов пытается оправдать действия своего начальника, заявляя, что глава города говорит грубые слова во благо чиновников.

«Он – отец города. Он бьет своего ребенка, материт его, говорит хорошие слова. Каждое его слово должно быть лекарством для каждого из вас! Вы должны воспринимать нормально каждое его слово! Он говорит так во благо. Он говорит так, чтобы все вы занимались делом», – говорит Ниязметов.

В разговоре с «Озодликом» Алишер Муминов подтвердил, что на совещании хоким оскорбил его нецензурными словами и спустя несколько дней заставил написать заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Муминова, Хамид Хабибиддинов решил наказать его за отказ исполнять незаконные требования главы города.

Несмотря на неоднократные попытки журналиста «Озодлик» дозвониться до Хамида Хабибиддинова, чиновник так и не ответил на телефонные звонки.