Еще один мегапроект Китая в регионе: тихо, без шума, под шорох ресниц наш комментарий
Узбекистан, Китай и Таджикистан планируют запустить новый автотранспортный коридор по маршруту Термез (Узбекистан) - Душанбе (Таджикистан) - Кашгар (Китай). Его общая протяженность составит 1422 км.
Ровно 26. Именно столько маршрутов появилось при содействии Китая в Центральной Азии за последние два года. Если суммировать их общую протяженность, то она уже приближается к половине длины экватора, к двадцати тысячам километров. Если смотреть на интерактивную карту, то трудно отделаться от впечатления, что на твоих глазах плетется паутина, накрывающая все больше и больше территорий.
Так и с этим - Термез-Душанбе-Кашгар. С одной стороны, он прост, как прямая стрела шоссе, уходящая за горизонт. С другой, как это всегда и бывает на востоке, содержит в себе минимум пару поворотов, придающих ему многозначительности.
Во-первых, как говорится в официальной документации, новый маршрут будет способствовать активизации грузопотока, доставляемого автомобильным транспортом из Китая в страны Центральной Азии, а также в обратном направлении.
Ну, с этим все понятно. Новые рынки сбыта китайских товаров, качество которых, замечу, существенно подросло за последние двадцать лет - прожорливы, возить - не перевозить. Впрочем, китайская промышленность с легкостью утоляет товарный голод постсоветского пространства, она даже готова давать больше - только берите.
А вот и первая извилина этого коридора - развитие данного маршрута позволит получить ещё один альтернативный маршрут для доставки товаров из Узбекистана через порты КНР - на экспорт в другие страны. Отметим на карте и вернемся к этому моменту чуть позднее.
Немногим дальше - и вторая. А именно - предоставление возможности транзита грузов по этому коридору в Афганистан и обратно. Через Сурхандарьинский таможенный терминал Termez Cargo узбекского Международного логистического центра. Почувствуете, как транспортная инфраструктура буквально на наших глазах приобретает оттенок геополитики. И запомните эту вторую извилину.
Так обстоит практически с любым из 26-ти маршрутов, открытых за последние два года. Скажу больше - именно так, с оттенком геополитики, выглядят еще с полсотни транспортных магистралей, которые созданы при участии Китая в Центральной Азии.
Никуда в регионе Пекин не вкладывает средства с большей охотой, чем в дорожное строительство. Встречая при этом самое благожелательное отношение со стороны местного руководства. Еще несколько лет - и к любой стратегической точке региона можно будет совершенно без проблем и в самые короткие сроки доставить по земле любой груз - в зависимости от того, что там более всего необходимо на данный момент, товары или люди.
Вы еще помните о первой извилине, читатель? Так вот, примечательно, что в Ташкенте прекрасно поняли и оценили то, что делает Китай в регионе. И, не тратя времени на обсуждения, не обращая внимания на мантры «экспертов» о китайской экспансии, тут же начали встраиваться в китайский проект «Ударим транспортным коридором по бездорожью и разгильдяйству». Все отчетливее становится тенденция, что там, где новый, связанный с Китаем транспортный коридор - там где-то поблизости и узбекское присутствие.
Из последнего - в сентябре 2018-го года узбекско-китайское совместное предприятие Silk Road International организовало грузоперевозки по автомобильному транспортному коридору Ташкент-Андижан (Узбекистан) - Ош - Иркештам (Кыргызстан) -Кашгар (Китай) и обратно.
Шавкат Миромонович Мирзиеев увидел в совместном с Китаем развитии транспортной инфраструктуры шанс для выхода Узбекистана на международные рынки - и не намерен его упускать, создавая дополнительные стимулы для роста отечественной экономики. При этом - добавляя чуть-чуть геополитики. Если все самые лучшие и удобные дороги ведут в Ташкент, то именно он и становится центром региона. Мягко, без криков об интеграции и столь же пышных, сколь и бесполезных конференций по этому поводу, как говорится - «под шорох ресниц». Что вы - никакой политики, просто людям так удобней.
И Пекин эта ситуация вполне устраивает. Поскольку Ташкенту и лично Мирзиееву китайская сторона склонна доверять. В отличие от Бишкека и Душанбе, на примере которых китайская сторона имела возможность убедиться, что внешнее финансирование может быть не только благом - но и источником серьезных проблем.
Тем более, что у Пекина и Ташкента сейчас появилась серьезная общая тема, в которой тесно сплетены политика и экономика, а ее развитие многое изменит в регионе. Речь о второй извилине, об Афганистане. Американские переговоры с талибами, усилия Вашингтона по заключению с ними соглашения - это одно. Китай и Узбекистан прошли этот этап - у них диалог с талибами налажен, сейчас пора идти дальше - вовлекать Талибан в экономические проекты Пекина и Ташкента на афганской территории. План не совсем обычный, но вполне имеет шансы на успех. А ответвление транспортного коридора «туда-обратно» в Афганистан эти шансы умножает.
Международные транспортные коридоры - тема сейчас крайне модная. Но если присмотреться внимательно, то коридор коридору рознь. Одни так и не могут пережить этап обсуждения, чахнут и в конце концов превращаются в некую абстракцию, разговорами о которой кормятся дипломаты, «эксперты» и журналисты. Другие - избегают особой публичности, но реализуются с методичной настойчивостью, тихо, как мыши в сыре, создавая совершенно новую карту транспортных связей в отдельно взятом регионе. Принося пользу одним - и оставляя на обочине других.