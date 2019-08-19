Шэн Сию, специально для haqqin.az 01:08

Узбекистан, Китай и Таджикистан планируют запустить новый автотранспортный коридор по маршруту Термез (Узбекистан) - Душанбе (Таджикистан) - Кашгар (Китай). Его общая протяженность составит 1422 км.

Ровно 26. Именно столько маршрутов появилось при содействии Китая в Центральной Азии за последние два года. Если суммировать их общую протяженность, то она уже приближается к половине длины экватора, к двадцати тысячам километров. Если смотреть на интерактивную карту, то трудно отделаться от впечатления, что на твоих глазах плетется паутина, накрывающая все больше и больше территорий. Так и с этим - Термез-Душанбе-Кашгар. С одной стороны, он прост, как прямая стрела шоссе, уходящая за горизонт. С другой, как это всегда и бывает на востоке, содержит в себе минимум пару поворотов, придающих ему многозначительности. Во-первых, как говорится в официальной документации, новый маршрут будет способствовать активизации грузопотока, доставляемого автомобильным транспортом из Китая в страны Центральной Азии, а также в обратном направлении. Ну, с этим все понятно. Новые рынки сбыта китайских товаров, качество которых, замечу, существенно подросло за последние двадцать лет - прожорливы, возить - не перевозить. Впрочем, китайская промышленность с легкостью утоляет товарный голод постсоветского пространства, она даже готова давать больше - только берите.

А вот и первая извилина этого коридора - развитие данного маршрута позволит получить ещё один альтернативный маршрут для доставки товаров из Узбекистана через порты КНР - на экспорт в другие страны. Отметим на карте и вернемся к этому моменту чуть позднее. Немногим дальше - и вторая. А именно - предоставление возможности транзита грузов по этому коридору в Афганистан и обратно. Через Сурхандарьинский таможенный терминал Termez Cargo узбекского Международного логистического центра. Почувствуете, как транспортная инфраструктура буквально на наших глазах приобретает оттенок геополитики. И запомните эту вторую извилину. Так обстоит практически с любым из 26-ти маршрутов, открытых за последние два года. Скажу больше - именно так, с оттенком геополитики, выглядят еще с полсотни транспортных магистралей, которые созданы при участии Китая в Центральной Азии. Никуда в регионе Пекин не вкладывает средства с большей охотой, чем в дорожное строительство. Встречая при этом самое благожелательное отношение со стороны местного руководства. Еще несколько лет - и к любой стратегической точке региона можно будет совершенно без проблем и в самые короткие сроки доставить по земле любой груз - в зависимости от того, что там более всего необходимо на данный момент, товары или люди. Вы еще помните о первой извилине, читатель? Так вот, примечательно, что в Ташкенте прекрасно поняли и оценили то, что делает Китай в регионе. И, не тратя времени на обсуждения, не обращая внимания на мантры «экспертов» о китайской экспансии, тут же начали встраиваться в китайский проект «Ударим транспортным коридором по бездорожью и разгильдяйству». Все отчетливее становится тенденция, что там, где новый, связанный с Китаем транспортный коридор - там где-то поблизости и узбекское присутствие. Из последнего - в сентябре 2018-го года узбекско-китайское совместное предприятие Silk Road International организовало грузоперевозки по автомобильному транспортному коридору Ташкент-Андижан (Узбекистан) - Ош - Иркештам (Кыргызстан) -Кашгар (Китай) и обратно.