Райан Гиггз вызвал на Азербайджан игроков «Реала», «Юве» и «МЮ»

Главный тренер сборной Уэльса, знаменитый в недавнем прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз назвал список игроков, которые приглашены на ближайшие матчи против национальных команд Азербайджана (6 сентября, Кардифф, Евро-2020) и Беларуси (9 сентября, Кардифф, товарищеская игра).

Самыми «звездными» игроками сборной Уэльса, бесспорно, являются Гарет Бэйл, продолжающий выступления за мадридский «Реал», и Аарон Рэмзи, перешедший этим летом из лондонского «Арсенала» в туринский «Ювентус». Также следует отметить Даниэля Джеймса из «Манчестер Юнайтед».

Всего клубы английской Премьер-лиги представляют семеро футболистов. Есть также три игрока, принадлежащие таким клубам, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», но отданные в аренду командам низших лиг или чемпионатов других стран.

В матчах с Азербайджаном и Беларусью в составе сборной Уэльса не будет 35-летнего капитана команды Эшли Уильямса, который пока без клуба.

28-летний Аарон Рэмзи вернулся в строй после травмы и провел пока только одну игру за «Ювентус». Не полностью пока готов и защитник «Тоттэнхема» Бен Дэвис, который этим летом перенес операцию.

Матч с Азербайджаном в отборочном турнире Евро-2020 крайне важен для Уэльса. После трех проведенных игр у подопечных Райана Гиггза лишь 3 очка. Лидирует Венгрия, у которой 9 очков, но после четырех матчей. Словакия и Хорватия провели про три матча и имеют по 6 очков. У сборной Азербайджана после трех игр очков нет.

6 сентября в нашей группе также состоится матч Словакия – Хорватия.