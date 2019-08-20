Райан Гиггз вызвал на Азербайджан игроков «Реала», «Юве» и «МЮ»
Главный тренер сборной Уэльса, знаменитый в недавнем прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз назвал список игроков, которые приглашены на ближайшие матчи против национальных команд Азербайджана (6 сентября, Кардифф, Евро-2020) и Беларуси (9 сентября, Кардифф, товарищеская игра).
Вратари – Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлэс», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия);
Защитники – Крис Гантер («Ридинг», Англия), Бен Дэвис («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Нейл Тэйлор («Астон Вилла», Англия), Коннор Робертс («Суонси»), Этан Ампаду («Лейпциг», Германия), Крис Мефам («Борнмут», Англия), Том Локьер («Чарльтон Атлетик», Англия), Джеймс Лоуренс («Андерлехт», Бельгия), Джо Родон («Суонси»);
Полузащитники – Аарон Рэмзи («Ювентус», Италия), Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Джонни Уильямс («Чарльтон Атлетик», Англия), Гарри Уилсон («Борнмут», Англия), Мэтью Смит («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Даниэль Джеймс («Манчестер Юнайтед», Англия), Уилл Воулкс («Кардифф Сити»), Джо Моррелл («Линкольн Сити», Англия);
Нападающие – Гарет Бэйл («Реал» Мадрид, Испания), Сэм Воукс («Сток Сити», Англия), Том Лоуренс («Дерби Каунти», Англия), Бен Вудберн («Оксфорд Юнайтед», Англия), Райан Хеджес («Абердин», Шотландия), Кифер Мур («Уиган Атлетик», Англия).
Самыми «звездными» игроками сборной Уэльса, бесспорно, являются Гарет Бэйл, продолжающий выступления за мадридский «Реал», и Аарон Рэмзи, перешедший этим летом из лондонского «Арсенала» в туринский «Ювентус». Также следует отметить Даниэля Джеймса из «Манчестер Юнайтед».
Всего клубы английской Премьер-лиги представляют семеро футболистов. Есть также три игрока, принадлежащие таким клубам, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», но отданные в аренду командам низших лиг или чемпионатов других стран.
В матчах с Азербайджаном и Беларусью в составе сборной Уэльса не будет 35-летнего капитана команды Эшли Уильямса, который пока без клуба.
28-летний Аарон Рэмзи вернулся в строй после травмы и провел пока только одну игру за «Ювентус». Не полностью пока готов и защитник «Тоттэнхема» Бен Дэвис, который этим летом перенес операцию.
Матч с Азербайджаном в отборочном турнире Евро-2020 крайне важен для Уэльса. После трех проведенных игр у подопечных Райана Гиггза лишь 3 очка. Лидирует Венгрия, у которой 9 очков, но после четырех матчей. Словакия и Хорватия провели про три матча и имеют по 6 очков. У сборной Азербайджана после трех игр очков нет.
6 сентября в нашей группе также состоится матч Словакия – Хорватия.