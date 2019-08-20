В Баку похоронили Рашада Атакишиева фото; обновлено 12:11

На II Аллее почетного захоронения состоялась церемония похорон пилота потерпевшего крушение МиГ-29 полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева.

Был открыт залповый огонь, под звуки гимна Азербайджана тело Рашада Атакишиева было предано земле.

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В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана состоялась церемония прощания с пилотом потерпевшего крушение истребителя МиГ-29 полковником-лейтенантом Рашадом Атакишиевым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В Баку проходит церемония прощания с полковник-лейтенантом Рашадом Атакишиевым - пилотом потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов МиГ-29 ВВС Азербайджана.

В церемонии прощания, которая проходит во дворе дома военного пилота, принимают участие родственники погибшего пилота, представители общественности.

Церемония прощания с военным пилотом продолжится в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, тело полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева было найдено вчера.

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