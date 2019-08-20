Трамп отменил визит в Данию из-за ее отказа продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии, передает Дойче велле.

"Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в Twitter.

Президент США поблагодарил Фредериксен за прямоту, которая, по его словам, "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и обещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем".

Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию по приглашению королевы Маргрете Второй. Планировались двусторонние переговоры и встреча с представителями бизнеса. Трамп должен был прибыть в Данию после визита в Польшу на предстоящей неделе. Заявления Трампа о желании Вашингтона купить Гренландию вызвали изумление и отторжение, в первую очередь, в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке.