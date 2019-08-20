По уточненной информации, взрывы прогремели на ракетном складе проиранской группировки "Катаиб Имам Али", входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Этот склад располагался в непосредственной близости от базы "Аль-Бахр".

Сильные взрывы прогремели вчера около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр" в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада, пишет NEWSru.co.il.

По данным телеканала Sky News, взорвались около 50 ракет, доставленных из Ирана. Судя по публикациям иракских СМИ, есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Представитель минобороны Ирака Тахсин Хафаджи заявил, что рядом с местом происшествия расположен склад вооружений и боеприпасов регулярной иракской армии, ему ущерб причинен не был. Ряд чиновников в Ираке уверены, что если за атакой стоят израильские ВВС, то власти Израиля должны были детально согласовать эту операцию с американским командованием, так как цель находилась неподалеку от тренировочной базы армии США.

Выходящая в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на западные дипломатические источники пишет, что за последние недели израильская армия трижды атаковала иранские склады ракет вооружений на территории Ирака (20 августа, 12 августа и 19 июля).

"Аш-Шарк аль-Аусат" отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно намекнул, что его страна стоит за ударами по целям в Ираке, заявив: "Иран нигде не имеет иммунитета. Мы будем действовать против них везде, где это необходимо". Израиль пока не комментирует слухи о возможной причастности Армии обороны страны к этому инциденту.