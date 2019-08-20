Леонид Швец, автор haqqin.az 10:30

Вечером в минувшую субботу в столице Афганистана во время свадебной церемонии произошел взрыв, от которого погибло 63 человека, больше 180 получили ранения. Смертник подорвал себя в зале отеля в западном Кабуле, где собрались мусульмане-шииты. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Эта акция совпала с выходом доклада генерального инспектора Пентагона генерала Гленна Файна, в котором приводятся факты возрождения ИГИЛ, о победе над которым сообщил президент Соединенных Штатов в декабре 2018 года, пообещав вывести американских военных из Сирии.

Американское присутствие в Сирии и так сведено к минимуму – тут сейчас меньше тысячи человек, большинство которых находится в транзитном положении: они либо уезжают, либо только приезжают в рамках ротации, а активные операции сведены к минимуму. Тем не менее в январе в Сирии погибло четверо американских военнослужащих после нападения смертника. 5 200 служащих Пентагона расположены в Ираке, где в августе погиб американский спецназовец сержант Скотт Коппенхафер, первая потеря США в этой стране в этом году. И в сирийском случае, и в этом американцы были атакованы боевиками ИГИЛ. Пять месяцев назад был взят последний оплот «халифата» - сирийский город Багхуз на границе с Ираком. Между тем огромные пустынные пространства с небольшими деревнями практически остаются бесконтрольными, и боевики чувствуют себя в них вольготно. Недавно в деревне неподалеку от Самарры, на север от Багдада, было проведено публичное показательное обезглавливание полицейского. Цель – устрашить местных жителей и отвадить их от идеи сотрудничества с властью.

За последние шесть месяцев, сообщается в докладе генерального инспектора, в северных и западных провинциях Ирака произошло 139 нападений, в которых было убито 274 человека, как мирных жителей, так и представителей полиции и специальных подразделений. Игиловцы действуют малыми группами до десяти человек, быстро нападают и быстро исчезают, растворяясь среди местного населения. По мнению экспертов, выход ИГИЛ на пик могущества, когда они контролировали территорию площадью с Британию и населением в 12 миллионов человек, уже невозможен, но около 18 тысяч человек продолжают активно действовать в Ираке и Сирии. При этом ИГИЛ остается глобальной организацией, чьи операции проходят, как мы видим, и в Афганистане, и на Синайском полуострове, и в Западной Африке. Поэтому говорить о победе очень рано. В распоряжении «халифата» по-прежнему огромные суммы, называют цифру в 400 миллионов долларов, надежно спрятанные в соседних с зоной боевых действий странах или вложенные в бизнес разной степени легальности. По-прежнему обычное дело вымогательство своей доли у местных крестьян и торговцев.