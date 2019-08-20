Россию захотели видеть на саммите G7 Макрон уговорил Трампа?
Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил телеканалу, что Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что хотят пригласить Россию на саммит в 2020 году. По данным источника, предложение поступило именно от лидера Франции, а американский президент поддержал его. Трамп планирует обсудить эту тему с другими лидерами в предстоящие выходные на саммите G7 в Биаррице, отмечает телеканал.
Накануне Трамп заявил, что назвал формат G8 с участием России более уместным, а присутствие российской стороны в «Большой восьмерке» целесообразным.
19 августа состоялись переговоры Путина и Макрона в резиденции в форте Брегансон. В ходе встречи, которая продолжалась более трех часов, они обсудили ситуацию в Сирии и иранскую сделку, встречу в «нормандском формате» по Украине, а также Карабах и Балканы.
Формат «Большой восьмерки», существовавший с 1998 года, сократился до G7 на фоне присоединения Крыма к России. Тогда лидеры решили не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без российской стороны.