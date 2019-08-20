Самолет-амфибия МЧС тушит пожар в Гиркане
Для тушения пожара в горной зоне Гирканского национального парка привлечен самолет-амфибия BE 200 ÇS авиаотряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.
Отметим, что со вчерашнего дня в тушении пожара участвуют два вертолета авиаотряда МЧС.
Наряду с самолетом и вертолетами авиаотряда МЧС к тушению пожара привлечены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, личный состав Войск гражданской обороны и Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.