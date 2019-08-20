Назарбаев: «Шапка американской демократии» нам не подходит

«В этом году нам будет только 28 лет, давайте вспомним, кем мы были, в какой системе жили и чем руководствовались, что в мозгах у нас было? А что сейчас? Земля и небо! Правильно? Так что мы молодое государство, молодая демократия, и взять нам надеть шапку американскую – никак нам не подходит», – цитирует Назарбаева РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо развивать средний класс: "У нас нет еще 50% людей, связанных с малым и средним бизнесом, которые держатся за стабильность общества. Нам надо достигнуть этого уровня, вот такая последовательность стратегического курса нужна. Когда начинают проводить политические реформы без учета традиций, реального уровня развития страны, раскол в обществе неизбежен, вплоть до потери территории и даже независимости".