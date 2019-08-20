Трамп обвинил голосующих за демократов евреев

Американские евреи, голосующие за Демократическую партию, либо недостаточно информированы, либо демонстрируют «серьезную нелояльность», заявил президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете в резиденции главы США, сообщает Axios.

«Я не могу поверить, что мы вообще это обсуждаем. Такое сложно было себе представить несколько лет назад — сокращать помощь Израилю из-за двух человек, которые ненавидят Израиль и ненавидят евреев. Куда катится Демократическая партия? Что они думают, когда защищают этих двух, выступающих против государства Израиль? Я думаю, что любой еврей, который голосует за демократа, демонстрирует либо полное отсутствие знаний, либо абсолютную нелояльность», - сказал президент.

Как сообщает CNN, эта ремарка возмутила многих представителей еврейской общины Соединенных Штатов. Они посчитали, что, говоря о лояльности, президент имеет в виду не еврейское, а американское государство — и таким образом поддерживает известный антисемитский стереотип о «двойной лояльности» евреев.

По данным издания, за Демократическую партию голосует примерно 79 процентов еврейского населения США. Эта цифра существенно увеличилась после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году.