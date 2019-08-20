«Доступная карта, времени не осталось» новая кампания Gunay Bank
ОАО Gunay Bank, которое имеет собственную политику развития в банковской системе Азербайджана, запустило новую кампанию со скидкой Sərfəli kart, qalmadı vaxt.
Так, почти все платежные карты, предлагаемые Gunay Bank - MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, можно приобрести до конца этого года с 20%-ной скидкой.
Стандарт MasterCard стал стоить 16 AZN, MasterCard Gold - 32 AZN, MasterCard Platinum - 56 AZN.
Gunay Bank будет постоянно запускать новые кампании, которые будут учитывать благосостояние и интересы граждан при реализации подобных проектов.