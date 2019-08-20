Евгений Бай, автор haqqin.az 12:07

Один из моих френдов по Фейсбуку пишет, что от Трампа в ежедневном режиме трясет несколько стран: Америку, понятное дело, потом Китай, Иран, Россию... ну и еще пару десятков по мелочи. Но отсидеться удается мало кому. То он кошмарил ЮАР за происки против белых фермеров, то шведов за уголовное дело против американского рэпера. Теперь настала очередь мирных датчан, которые со времен викингов и мухи не обидели. Да, история с запланированной покупкой Трампом Гренландии вызвала переполох в мире, который, тем не менее, сопровождается гомерическим хохотом. Но сотрудники администрации президента США подробно объясняют всю серьезность этой затеи. При этом декларированные ключевые противники Америки остаются не только неуязвимыми, но похоже, лишь набирают силу, несмотря на вводимые против них санкции. Один из примеров - Венесуэла.

Худший из худших Давно ли президент Трамп уверял мир, что возвращение демократии в Венесуэле, которая, по его словам, предполагала уход Николаса Мадуро и проведение честных выборов, является одним из приоритетов его политики? И что мы имеем теперь? Трамп практически не упоминает Венесуэлу, он потерял к ней всякий интерес. Президент недоволен своими советниками, которые уверяли его, безо всяких на то оснований, что приход к власти оппозиции в Каракасе - дело нескольких недель. Но если бы это было только разочарованием. Как сообщило на днях агентство АР, американские власти при помощи посредника ведут секретные переговоры с «номером два» в правительстве Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Об этом агентство проинформировал на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник администрации Трампа. Цель этих переговоров, по словам чиновника, заключается в том, чтобы спровоцировать раскол в руководстве Венесуэлы и предоставить Кабельо и другим высокопоставленным политикам, а также военным некие гарантии того, что они будут амнистированы в США в случае, если заставят Мадуро покинуть свой пост. Не в правилах АР использовать непроверенные источники, хотя известие о секретных переговорах вызвало определенные сомнения у экспертов. Но если эта информация правдива, то она свидетельствует о полном хаосе в администрации США. Как заявил заместитель госсекретаря по делам Западного полушария в команде Джорджа Буша-младшего Роже Норьега, «мысль о том, что Кабельо может сыграть некую конструктивную роль в демократическом устройстве Венесуэлы, свидетельствует о полном отсутствии идей у ключевых советников Трампа».

Можно комментировать и иначе. Речь идет о полном провале политики Трампа в стране, которую не так давно Америка считала своим «внутренним двором». Дело в том, что в руках Кабельо, который хоть и считается «вторым номером» - главные рычаги управления страной. Формально Кабельо являющийся председателем так называемой Конституционной ассамблеи может поставить вопрос о смещении Мадуро. Как говорит сенатор от Флориды Марко Рубио, в последнее время его власть значительно укрепилась, в то время как контроль Мадуро над страной и, в частности, ее вооруженными силами, ослаб. Но одновременно Диосдадо Кабельо является наиболее одиозным представителем режима. О нем в Венесуэле говорят, что он «самый худший человек в стране из всех самых худших».

Передышка для диктатора В мае 2018 года американский Минфин ввел против него персональные санкции. Кабельо был официально обвинен в отмывании огромных сумм денег, нелегальном экспорте минералов и масштабной контрабанде наркотиков. Как уточняется в документе Минфина, эти наркотики идут из Венесуэлы в Доминиканскую республику, а затем в Европу. Но и это еще не все. Американские власти обвиняют Кабельо в том, что он готовил покушение на сенатора Рубио. Наконец, по сведениям многочисленных высокопоставленных перебежчиков, Кабельо является главарем мафиозного наркокартеля именуемого «Картелем Солнц» (Cartel de Soles), в который входят высшие чины венесуэльской армии. Как говорит американский эксперт - латиноамериканист Владимир Петит, «то, что мы сейчас видим в Венесуэле Диосдадо Кабельо — это некая копия Медильинского картеля Пабло Эскобара. С такими преступниками, как показывает опыт Латинской Америки, можно разговаривать, если только ты наступил им на горло». Но советники Трампа и не собираются никому наступать на горло, ограничиваясь пустыми угрозами, за которыми ничего не следует. По сути, если информация АР верна, они вступили в сговор с режимом, который не так давно называли «наркодиктатурой». Но и другие меры Белого дома не вызывают понимания самих венесуэльцев. Haqqin.az уже сообщал о том, что администрация США ввела новые экономические санкции. Речь идет об указе Трампа, который блокирует всю собственность правительства Венесуэлы на территории США, а также вводит запрет на предоставление Каракасу каких бы то ни было финансовых ресурсов, товаров и услуг. Но на самом деле эти санкции не являются угрозой для Мадуро. Известный американский публицист Андрес Оппенхеймер полагает, что «гуманитарный кризис в Венесуэле будет лишь нарастать, однако Мадуро это абсолютно не беспокоит».

Народ бежит из страны? Отлично - меньше ртов! Как и кубинские лидеры он, видимо, даже заинтересован в том, чтобы как можно большее число его сограждан бежало из страны - так у него будет меньше ртов, которых нужно кормить. А это бегство в последние три-четыре года приняло катастрофический характер. По данным венесуэльского социологического центра Consultores 21 страну покинуло от 4.9 до 6 миллионов человек, то есть почти 20 процентов 31-миллионного населения Венесуэлы. Это - самый большой исход в истории всей Латинской Америки. «Хаос и импровизация, царящие в администрации Трампа, препятствуют плану восстановления демократии в Венесуэле», - заключает Оппехеймер.