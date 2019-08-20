МИД КНР выражает протест США в связи с решением одобрить продажу вооружения Тайваню, заявил о фициальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан. Кроме того, Пекин намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний.

«Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление», – заявил Гэн Шуан в ответ на сообщение Пентагона, что госдепартамент США согласовал продажу Тайваню истребителей F-16 на 8 млрд долларов, передает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Китай намерен ввести в отношении соответствующих американских компаний санкции, о чем предупреждалось ранее.

Напомним, в марте стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа «дала молчаливое согласие» властям Тайваня на покупку более 60 американских истребителей F-16. Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».