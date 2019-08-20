В Челябинске (РФ) депутат городского собрания расстрелял жену из ружья, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Сообщается, что между супругами произошел конфликт, во время которого глава семейства достал охотничье ружье и дважды выстрелил в жену.

По информации РЕН ТВ, подозреваемый уже дал признательные показания. По предварительным данным, мужчина накануне вечером приехал домой с рыбалки и обнаружил разобранную постель и немытую посуду. Между депутатом и его супругой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина призналась в измене.

По данным Ura.ru, пострадавшую госпитализировали, утром она скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.