Трампу посоветовали продать Аляску скандал продолжается
Решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в Данию оказалось сюрпризом, заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю, передает Датское радио.
«Это стало неожиданностью. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — отметила она.
Датские политики возмутились решением американского лидера и предложили не перенести, а полностью отменить визит, поскольку у датчан «есть другие дела». Предложение Трампа также сочли оскорбительным, а самого президента — безрассудным. Американскому лидеру также предложили по аналогии выставить на продажу Аляску.
Трамп должен был посетить Данию 2-3 сентября, однако 20 августа он заявил, что откладывает поездку и встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен.