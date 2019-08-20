«Это стало неожиданностью. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — отметила она.

Датские политики возмутились решением американского лидера и предложили не перенести, а полностью отменить визит, поскольку у датчан «есть другие дела». Предложение Трампа также сочли оскорбительным, а самого президента — безрассудным. Американскому лидеру также предложили по аналогии выставить на продажу Аляску.

Трамп должен был посетить Данию 2-3 сентября, однако 20 августа он заявил, что откладывает поездку и встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен.