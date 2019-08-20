Хуситы сбили американский беспилотник

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар, сообщает Reuters.

В Центральном командовании ВС США агентству сообщили, что им известно о сбитом беспилотнике, но не смогли предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.