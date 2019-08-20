Армянские эксперты: «Азербайджанская армия укрепилась на высоте Бабакар»

Фархад Мамедов, отдел информации 13:32

Военные эксперты продолжают полемику о том, как изменилась линия фронта после занятия силами Государственной пограничной службы Азербайджана новых позиций на азербайджано-армянской границе в Газахском районе. Как сообщает haqqin.az, эта полемика проводится экспертами не только из Азербайджана и Армении, но и России, основной заинтересованной стороны в конфликте.

Официальные источники не разглашают детали происходящего на этом участке линии фронта. Однако азербайджанские военные эксперты, ссылаясь на свои источники, говорят, что позиции Государственной пограничной службы были усилены на горе Бабакар на четырех высотах. В результате жители села Второй Шихлы, расположенного вблизи линии соприкосновения в Газахском районе, теперь имеют возможность жить в более безопасных условиях. Речь не идет о продвижении на территорию Армении. Как и в Нахчыване, здесь азербайджанские войска продвигаются в нейтральной зоне в границах суверенных территорий страны. Однако новые позиции позволяют контролировать позиции армянских подразделений на этом участке, подъездные пути к этим позициям и даже территорию, по которой проходит газопровод Грузия – Армения. В Армении министерство обороны и близкие к нему круги не отрицают того, что азербайджанские пограничники продвинулись вперед в нейтральной зоне. Но добавляют, что армянские войска тоже «улучшили позиции». Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян на своей странице в Facebook пафосно заявил о том, что «благодаря действиям армянских военнослужащих обеспечена безопасность села Чинари в Тавушской области». «Чинари больше не может быть обстрелян. Ведущий в Армению газопровод также в безопасности», - написал он.

Один из армянских военных экспертов назвал слова, не служившего в армии ни дня Мирзояна, пустой болтовней и «надуванием шариков». Он сказал, что господствующие высоты над селом Чинари по-прежнему контролируют азербайджанские войска. Армянский военный обозреватель Леонид Нерсисян, комментируя происходящее на этом направлении события, сказал порталу «Кавказский узел», что армянские военные заняли новые огневые позиции рядом с селом Чинари. Эти позиции дадут возможность армянским войскам отвечать на огонь азербайджанской стороны. Хотя господствующие высоты над этим селом контролируют азербайджанские войска. По словам Нерсисяна, за прошедшие годы передвижение передовых постов и строительство новой оборонительной инфраструктуры обеими сторонами не было редкостью. «Есть участки границы, где стороны сблизились на фантастически малые дистанции, к примеру, на 30-40 метров», - сказал армянский эксперт.

Другой армянский эксперт, глава аналитико-исследовательского центра «Орбели» Тарон Ованнисян подтвердил, что азербайджанским войскам удалось продвинуться и закрепиться в направлении Тавушской области Армении в районе горы Бабакар Он отметил, что до начала передвижений позиций с прошлого года расстояние между армянскими и азербайджанскими позициями составляло до 3,5 километра. В итоге, по словам эксперта, это расстояние сократилось до 600 метров. «Азербайджану удалось продвинуть свои позиции на 500-600 метров ближе к границе, тогда как армянские подразделения продвинули свои позиции вперед более чем на один километр, закрепившись непосредственно на границе», - пояснил Тарон Ованнисян. Определенные изменения произошли и на участке близ села Чинари Тавушской области, добавил эксперт. «В этом направлении на возвышенности близ храма Хоранашат появились две огневые точки, которые укрепили армянские позиции. Азербайджанские огневые точки остались на прежних позициях, и угроза селу остается. Однако армянская сторона благодаря этим новым огневым точкам способна минимизировать риски, подавив обстрел ответным огнем», - сказал эксперт.

Генерал-майор российской армии, бывший депутат Госдумы России Ибрагим Сулейменов (чеченец по национальности, в начале 90-х годов воевал на стороне Д.Дудаева против российских войск, затем перешел на сторону России и получил генеральское звание. Был военным комендантом Чечни – ред.) раскритиковал действия азербайджанской стороны и поддержал армян. Он, комментируя происходящее на азербайджано-армянской границе, заявил, что Азербайджан «вместо того, чтобы налаживать отношения с соседями», обостряет обстановку. По его словам, действия азербайджанских пограничников на нейтральной полосе также могут привести к конфликту.