Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет солнечно, северный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-24, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 30-40%.
На пляжах Апшерона северный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит 25-27 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра также в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 18-23, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.